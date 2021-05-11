За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 15 новых случаев коронавируса. Вследствие осложнений умерли пятеро жителей Лисичанска. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 24 584 человек. Из них на лечении остаются 3 736, умерли 793 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 48,9 (при пороговом 60).



По словам заместителя главы ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимира Жданова, в период с января по мая 2021 года выявили больше заболевших, чем за весь 2020 год. Так, в этом году заболели 13 749 человек, тогда как в прошлом только 10 835.

Увеличилось и показатели летальности.



«Если в 2020 году средняя летальность составляла 2,6, то сейчас — 3,7. Наибольшая летальность зафиксирована в феврале и апреле — 6,2 и 3,9 соответственно», — говорится в сообщении.



Жданов отметил, что по состоянию на 11 мая на Луганщине привито 17 351 человека.