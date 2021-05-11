СБУ: 65% украинской границы с Россией остаются уязвимыми

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что 65% украинской границы с Россией остаются уязвимыми. Об этом он сказал на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны».



«65% украинской границы уязвимы, остальные 35% в западном направлении также требуют особого внимания. Поскольку Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих странах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине, пример Венгрии это показывает», — сказал Баканов.



Он отметил, что вдоль границы и в оккупированном Крыму находится более 100 тысяч единиц боевого и численного состава Вооруженных сил России. По его словам, речь идет о танках, боевых самолетах, вертолетах, кораблях, батальонных тактических группах и группах ракетных войск и артиллерии.



«Да, сегодня ситуация несколько стабилизировалась. Но мы должны понимать: хотя Россия и отвела часть своих войск — угроза никуда не делась», — сказал Баканов.

23 апреля РФ начала отводить войска от границ с Украиной после наращивания военной силы начиная с марта. Президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда начеку», добавил он.