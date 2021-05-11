Охрана Медведчука не дает провести обыск в доме политика и вручить ему подозрение – СМИ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пытаются провести обыски в доме народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако охрана политика вызвала адвокатов и пытается убедить представителей СБУ, в том, что его нет дома, передает ZN.UA.



В то же время, по оперативной информации спецслужбы, Виктор Медведчук находится именно в этом доме, сообщает издание.



Обыск является не единственной целью, с которой правоохранители пытаются попасть в указанное здание и встретиться с Медведчуком.



Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала подозрение по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, которое и пытаются вручить Медведчуку правоохранители. Венедиктова также подписала подозрение еще одному депутату из ОПЗЖ Тарасу Козаку.