Зеленский поручил Кабмину утвердить годовую национальную программу по интеграции Украины в НАТО на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2021 год с целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора, передает «Интерфакс-Украина».



Соответствующий указ №189/2021 «О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год» опубликован на сайте главы государства.



Правительству также поручено утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению указанной годовой национальной программы, показатели эффективности ее выполнения и информирование об этом общественности.



Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год является документом, который содержит описание реформ, определяет стратегические цели и задачи, необходимые для обеспечения реализации закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.



Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.



Кабинет министров Украины осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по разработке и выполнению программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО и ее решений.



Сама программа состоит из 5 разделов, включающих выполнение Украиной мер по политическим, экономическим, военным, оборонным, ресурсным, правовым и мерам в сфере безопасности.



Полный текст годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год опубликован на сайте президента.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.