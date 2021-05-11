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Итальянские СМИ назвали имя нового тренера «Шахтера»

11 мая 2021, 18:18

Итальянские СМИ назвали имя нового тренера «Шахтера»

Донецкий «Шахтер» подписал с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби контракт на назначение его главным тренером. Об этом пишет итальянский сайт Sassuolo News.

Соглашение рассчитано на 2 года с опцией продления еще на год.

Зарплата Де Дзерби, по данным СМИ, составит 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Сейчас Роберто Де Дзерби возглавляет клуб итальянской серии А «Сассуоло», который, как ожидается покинет по завершении сезона.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру 9 мая объявил, что покинет клуб.

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