Итальянские СМИ назвали имя нового тренера «Шахтера»

Донецкий «Шахтер» подписал с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби контракт на назначение его главным тренером. Об этом пишет итальянский сайт Sassuolo News.



Соглашение рассчитано на 2 года с опцией продления еще на год.



Зарплата Де Дзерби, по данным СМИ, составит 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы.



Сейчас Роберто Де Дзерби возглавляет клуб итальянской серии А «Сассуоло», который, как ожидается покинет по завершении сезона.



Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру 9 мая объявил, что покинет клуб.