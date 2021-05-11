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В СБУ рассказали, как Медведчук и Козак передали спецслужбам РФ сведения гостайны и создали антиукраинский проект с участием трудовых мигрантов

11 мая 2021, 19:33

В СБУ рассказали, как Медведчук и Козак передали спецслужбам РФ сведения гостайны и создали антиукраинский проект с участием трудовых мигрантов

Кроме обвинений в хищении национальных ресурсов, нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак фигурируют еще в двух эпизодах уголовного производства. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге во вторник.

По его словам, речь идет о передаче спецслужбам Российской Федерации сведений, содержащих государственную тайну.

«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и  боевой подготовке. По мнению следствия, информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации, и это не что иное, как нанесение вреда обороноспособности нашего государства», – сказал Баканов.

Следующий эпизод касается безопасности государства в информационной сфере и защиты Украины в условиях гибридной войны с РФ, в частности, подготовки обоими фигурантами проекта «Луч».

«На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в РФ. Но истинная цель – создание инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые именно из Украины едут в Россию. А уже через механизмы этого "Луча" – собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространяя через них пропаганду Российской Федерации или информацию в контексте, который выгоден РФ. То есть, по мнению следствия, однозначно – антиукраинская деятельность», – заявил глава СБУ.

11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. По словам генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой, речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 348 Уголовного кодекса Украины, «и никакой политики здесь нет».

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