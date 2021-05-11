По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтверждено 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на подконтрольной властям территории выявлено 84 103 случая COVID-19: 69 547 человек выздоровели, 1 879 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом. Вследствие осложнений скончались 10 человек. Всего «ДНР» подтверждает 34 495 случаев заболевания: 27 102 человека выписаны, 2 583 — скончались.



В Луганской области лабораторно подтверждены 15 новых случаев коронавируса. Вследствие осложнений умерли пятеро жителей Лисичанска. Всего коронавирус лабораторно подтвержден у 24 584 человек, из которых умерли 793 человека.



Группировка «ЛНР» заявила об одном летальном случае вследствие заболевания COVID-19. Всего формирование признает 4 408 заболевших: из них 3 892 пациента выздоровели, 412 — умерли.



Боевые действия



На Донбассе в последнее время произошло снижение количества снайперских обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, этого удалось достичь благодаря давлению со стороны Украины и ее международных партнеров.



Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения насосной станции в Киевском районе Донецка, действующей школы в микрорайоне Трудовские Донецка и квартиры в жилом доме в Золотом-5 (Михайловке) Луганской области.



Экономика



Россия в скором времени будет вынуждена увеличить траты на содержание отдельных районов Донецкой и Луганской областей как минимум вдвое, до 4 млрд долларов. Такой прогноз сделал Игорь Яременко, заместитель министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Общество



В военном параде 9 мая в оккупированном Донецке приняли участие около одной тысячи членов незаконных вооруженных формирований «ДНР». Посмотреть на парад пришли по меньшей мере 5 тысяч человек. Т



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