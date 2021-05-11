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Президент Зеленский подписал закон о заочном осуждении

11 мая 2021, 19:55

Президент Зеленский подписал закон о заочном осуждении

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования», который Верховная Рада приняла 27 апреля.

Как отметили в пресс-службе главы государства, документ «призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины».

Согласно украинскому законодательству, чтобы начать специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, подозреваемого должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск определенных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды со своей стороны связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом «красной карточки» и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании.

Закон, который подписал Зеленский, добавляет перечень оснований для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства. Кроме объявления в международный розыск, основанием для начала производства может стать безосновательный отказ подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и нахождение на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого.

Документ также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia). Исключением является несовершеннолетние, скрывающихся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории агрессора или объявленные в международный розыск.

Также закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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