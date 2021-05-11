Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке

11 мая 2021, 21:31

Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке

Группа «Любэ» на концерте в Донецке / Фото из соцсетей Группа «Любэ» на концерте в Донецке / Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке группировка «ДНР» проводит концерт ко «Дню республики». На площади Ленина выступает, как и было заявлено ранее, группа «Любэ» и Николай Расторгуев.

В местных сообществах в соцсетях опубликовали фото и видео с концерта.

Площадь перед сценой плотно заполнена людьми, ни о какой социальной дистанции речи нет. Практически все люди без защитных масок.

Днем жители Донецка сообщали о длинных вереницах автобусов, которые выстроились вдоль дорог. На них привезли людей из городов и районов, подконтрольных группировке «ДНР», для участия в праздничных мероприятиях. В первой половине дня по центральной улице Донецка прошло массовое шествие. В демонстрации принимали участие общественники, работники бюджетной сферы из разных городов ОРДО. 

При этом «минздрав ДНР» ежедневно выпускает предупреждения об угрозе заражения коронавирусом и просит воздержаться от посещения мест скопления людей и пользоваться масками в общественных местах.

В 2015 году на основании представления Службы безопасности Украины Николай Расторгуев был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Артисту запрещен въезд в Украину, а также запрещена демонстрация программ с его участием.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
ДНР
Места
Донецк.

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
13:45
«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
19:56
Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке
09:26
«ЛНР» заявила о восьми заболевших COVID-19
23:15
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
22:21
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
22:30
Медведчук заявил, что находится в Украине и не намерен скрываться от правосудия
22:19
Штаб ООС: Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции
21:32
Ахметов все еще отказывается посещать матчи «Шахтера», хоть «уже сто раз пожалел»
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:55
Президент Зеленский подписал закон о заочном осуждении
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
19:33
В СБУ рассказали, как Медведчук и Козак передали спецслужбам РФ сведения гостайны
19:07
Глава СБУ: Виктор Медведчук находится в Украине, Тарас Козак выехал в РФ
18:43
Дело Медведчука: Следствие обнародовало разговор политика с кремлевским куратором
18:18
Итальянские СМИ назвали имя нового тренера «Шахтера»
18:08
Зеленский поручил Кабмину утвердить годовую национальную программу по интеграции Украины в НАТО на 2021 год
17:55
Записавшимся на вакцинацию от COVID-19 через «Дію» будут делать прививки по выходным
17:30
Охрана Медведчука не дает провести обыск в доме политика и вручить ему подозрение – СМИ
17:16
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 18 громадах Донбасса
все новости
ВИДЕО
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
09 мая, 11:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция