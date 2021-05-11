Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке

Группа «Любэ» на концерте в Донецке / Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке группировка «ДНР» проводит концерт ко «Дню республики». На площади Ленина выступает, как и было заявлено ранее, группа «Любэ» и Николай Расторгуев.



В местных сообществах в соцсетях опубликовали фото и видео с концерта.

Площадь перед сценой плотно заполнена людьми, ни о какой социальной дистанции речи нет. Практически все люди без защитных масок.

Днем жители Донецка сообщали о длинных вереницах автобусов, которые выстроились вдоль дорог. На них привезли людей из городов и районов, подконтрольных группировке «ДНР», для участия в праздничных мероприятиях. В первой половине дня по центральной улице Донецка прошло массовое шествие. В демонстрации принимали участие общественники, работники бюджетной сферы из разных городов ОРДО.



При этом «минздрав ДНР» ежедневно выпускает предупреждения об угрозе заражения коронавирусом и просит воздержаться от посещения мест скопления людей и пользоваться масками в общественных местах.

В 2015 году на основании представления Службы безопасности Украины Николай Расторгуев был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Артисту запрещен въезд в Украину, а также запрещена демонстрация программ с его участием.