Штаб ООС: Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции

С начала текущих суток в зоне операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 5 нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи населенного пункта Новгородское боевики дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.



Неподалеку поселков Новоселовка и Пивденное НВФ применили против украинских военных станковые противотанковые гранатометы.



Кроме того, в направлении населенного пункта Пивденное боевики провели дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь», – добавили в штабе ООС.