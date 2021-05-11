В Краматорске с 13 мая школьники возвращаются за парты

В школах Краматорска с 13 мая возобновляется обычный режим обучения. Такое решение принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Краматорске, сообщает пресс-служба горсовета.



За школьные парты ученики вернутся 13 мая, также возобновят работу внешкольные учреждения образования.



«Руководителям учебных заведений высшего и профессионально-технического образования рекомендуется принятие решения об отказе от дистанционной или смешанной формы обучения осуществлять с учетом текущей эпидемиологической ситуации в городе и уровня заболеваемости среди студентов и преподавательского состава», – отмечается в решении.



Кроме того, с 13 мая возобновляют свою работу в обычном режиме учреждения культуры, при условии соблюдения установленных карантинных ограничений и выполнения противоэпидемических мер.



Что касается общественного транспорта, учитывая улучшение эпидемической ситуации, перевозки пассажиров льготных категорий, в том числе пожилых людей, с 12 по 19 мая будут осуществляться с 08:00 до 16:00 и после 18:00 в рабочие дни (это на два часа в день больше, чем было установлено ранее). В выходные дни график перевозки льготных категорий населения остается неизменным.



«При этом дети в возрасте до 18 лет льготных категорий могут пользоваться общественным транспортом без ограничений во времени», – говорится в документе.