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В Краматорске с 13 мая школьники возвращаются за парты

11 мая 2021, 23:07

В Краматорске с 13 мая школьники возвращаются за парты

В школах Краматорска с 13 мая возобновляется обычный режим обучения. Такое решение принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Краматорске, сообщает пресс-служба горсовета.

За школьные парты ученики вернутся 13 мая, также возобновят работу внешкольные учреждения образования.

«Руководителям учебных заведений высшего и профессионально-технического образования рекомендуется принятие решения об отказе от дистанционной или смешанной формы обучения осуществлять с учетом текущей эпидемиологической ситуации в городе и уровня заболеваемости среди студентов и преподавательского состава», – отмечается в решении.

Кроме того, с 13 мая возобновляют свою работу в обычном режиме учреждения культуры, при условии соблюдения установленных карантинных ограничений и выполнения противоэпидемических мер.

Что касается общественного транспорта, учитывая улучшение эпидемической ситуации, перевозки пассажиров льготных категорий, в том числе пожилых людей, с 12 по 19 мая будут осуществляться с 08:00 до 16:00 и после 18:00 в рабочие дни (это на два часа в день больше, чем было установлено ранее). В выходные дни график перевозки льготных категорий населения остается неизменным.

«При этом дети в возрасте до 18 лет льготных категорий могут пользоваться общественным транспортом без ограничений во времени», – говорится в документе.

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