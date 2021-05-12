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Суд продлил арест организатору «референдума» Лягину

12 мая 2021, 09:13

Суд продлил арест организатору «референдума» Лягину

Днепровский райсуд Киева продлил арест экс-главе «Центризбиркома» группировки «ДНР» Роману Лягину. Об этом пишет интернет-издание «Ґрати».

Содержать Лягина под стражей в киевском СИЗО просили и обвинение и защита.

Прокурор Роман Цыб указал на риски того, что обвиняемый может уклоняться от следствия и скрыться в России или на оккупированных территориях. Кроме того, отметил прокурор, есть угроза жизни и здоровью Лягина в связи с тем, что тот дает обличительные показания следствию.

Адвокат Олег Астапов также просил оставить своего подзащитного в СИЗО, сославшись на небезопасность для Лягина находиться на свободе.

Астапов сообщил, что Лягин не собирается скрываться от следствия, так как добровольно обратился в правоохранительные органы и сотрудничает со следствием. Он предоставляет обличительные показания не только о гражданах Украины, причастных к созданию «ДНР», а также и о гражданах России — военных и гражданских лицах. И потому Лягин, по утверждению адвоката, должен оставаться под защитой государства — в СИЗО.

Как защита так и обвинение просили закрыть процесс от общественности, так как родителям Лягина, которые все еще проживают на оккупированных территориях, угрожают. К ним, по словам адвоката, уже приходили представители руководства «ДНР».

Сам обвиняемый согласился с позицией защитника и отказался комментировать обвинения.

Лягин находится под стражей почти два года. О его задержании сотрудниками СБУ на админгранице с Крымом стало известно в июне 2019 года. Как утверждает Лягин, до задержания он проживал в Севастополе.

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