В Минэнерго пообещали шахтерам рассчитаться с долгами до конца недели

Минэнергетики Украины достигло договоренностей с Министерством финансов о срочном погашении задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



«Средства в объеме 836,5 млн гривен должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни. Минэнерго прилагает максимум усилий для решения текущих проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам», — говорится в сообщении.



Министерство также поприветствовало конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов.



Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец анонсировал на 12 мая пикет Офиса Президента шахтерами из Львовщины, Донецкой и Луганской областей из-за задолженности по зарплате.

В Луганской области 5 мая отказались выходить из забоя 15 горняков шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь». Горняки требовали выплатить задолженность по зарплате. 8 мая они вышли на поверхность.