Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►

Митинг шахтеров в Киеве

Сегодня, 12 мая, в Киеве прошла всеукраинская акция протеста горняков угольных предприятий. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».



Протестующие сначала пришли под Офис президента с требованием рассчитаться по зарплатным задолженностям, остановить «разрушительные процессы в угольной отрасли» и импорт ресурсов из России и Беларуси.



После ОП люди направились к зданию министерства энергетики.



По итогам переговоров с министром энергетики Герман Галущенко горняки приостановили акцию протеста. Шахтеры говорят, что «услышали конструктив» от Минэнерго и теперь ждут «реальных шагов навстречу».









Ранее в Минэнерго пообещали шахтерам рассчитаться с долгами до конца недели. Средства в объеме 836,5 млн гривен должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.