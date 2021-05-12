Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►

Обновлено
12 мая 2021, 21:55

Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►

Митинг шахтеров в Киеве Митинг шахтеров в Киеве

Сегодня, 12 мая, в Киеве прошла всеукраинская акция протеста горняков угольных предприятий. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».

Протестующие сначала пришли под Офис президента с требованием рассчитаться по зарплатным задолженностям, остановить «разрушительные процессы в угольной отрасли» и импорт ресурсов из России и Беларуси.

После ОП люди направились к зданию министерства энергетики.

По итогам переговоров с министром энергетики Герман Галущенко горняки приостановили акцию протеста. Шахтеры говорят, что «услышали конструктив» от Минэнерго и теперь ждут «реальных шагов навстречу».

 

Ранее в Минэнерго пообещали шахтерам рассчитаться с долгами до конца недели. Средства в объеме 836,5 млн гривен должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.

Еще по теме

Прочее
Шахтеры задолженность по зарплате

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждения домов на окраине Донецка от обстрела
12:02
В «Л-ДНР» обнародовали данные о заболеваемости коронавирусом
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
13:45
«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
19:56
Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке
все новости
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждения домов на окраине Донецка от обстрела
22:09
Президент Зеленский подписал законы о льготном растаможивании «евроблях»
21:55
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
21:23
На КПВВ «Станица Луганская» появились мошенники, которые маскируются под правозащитников
21:02
Блинкен заявил Лаврову о решимости Байдена защищать интересы США и союзников в ответ на действия России
20:41
Офис генпрокурора: Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста
19:46
Не арестован: Медведчук вышел из Офиса генпрокурора и отправился домой
19:24
На Луганщине драка школьников закончилась поножовщиной
18:56
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
18:43
Пенсия на карточку: Шмыгаль пояснил изменения выплаты и доставки пенсий
17:52
Нардеп рассказал об участии российских военных в нападении на блокпост под Волновахой в 2014 году
17:44
СБУ нашла контрафакт из ОРДО на Донетчине и Днепропетровщине
17:09
Кабмин выделил более 26 миллионов гривен на приобретение жилья для переселенцев
16:36
Прививки от коронавируса записавшимся через «ДІю» начнут делать уже в ближайшие выходные – Шмыгаль
все новости
ВИДЕО
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция