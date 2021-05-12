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В «Л-ДНР» обнародовали данные о заболеваемости коронавирусом

12 мая 2021, 12:02

В «Л-ДНР» обнародовали данные о заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировали две смерти вследствие осложнений в результате коронавируса. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

О новых случаях заболевания коронавирусом не сообщается.

Всего с начала пандемии формирование признало 4 408 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 3 896 пациентов, умерли 414 человек.

В группировке «ДНР» заявили, что 11 мая исследования на COVID-19 не проводились.

По состоянию на 12 мая там признали 34 495 случаев ковида. На лечении находятся 4 810 пациентов, выписаны — 27 102 человека, летальных случаев — 2583.

За сутки выявлен 71 случай пневмоний, на 14 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 41. Всего на лечении 1868 пациентов с пневмониями, из них 734 на кислородной поддержке (+25 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1524 пациента, ранее переболевших Covid-19.

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