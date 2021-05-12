За сутки на Донетчине вследствие осложнений из-за ковида умерли 22 человека

За прошедшие сутки, 11 мая, в Донецкой области лаборатории сообщили о 356 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Вследствие осложнений скончались 22 человека. Об этом говорится на странице главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины выявлено 84 459 случаев COVID-19. Из них 70 664 человека выздоровели, 1 901 — умерли.



Также сообщается, что за минувшие сутки первую дозу вакцины в сутки получили 970 человек. В целом, первую дозу получили 37 237 жителей области.