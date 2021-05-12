С начала конфликта на Донбассе погибли 34 ребенка – заместитель генпрокурора

В результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 34 ребенка, еще около 100 – получили ранения. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью «Цензор.НЕТ».



«В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых – около 100. Инвалидность получили 18», – сообщил Мамедов.



Он отметил, что согласно официальным данным, более 33 тысяч детей имеют статус пострадавших, и этот статус на данное время дает ребенку только бесплатное питание в школе.



«На самом деле, дети войны – это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами», – добавил заместитель генпрокурора.



По его словам, сейчас на линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей.



«Уже сейчас нужно думать, как они будут интегрированы в мирную жизнь. Ответы на эти вопросы мог бы дать инструмент переходного правосудия, проект концепции которого находится на рассмотрении в Офисе президента», – считает Мамедов.



Он также отметил, что как элемент гибридной войны Россия использует фейковые новости о гибели детей для информационных атак против Украины и манипулирования общественным мнением.