Офис генпрокурора: За участие в конфликте на Донбассе осудили 54 несовершеннолетних

За участие в военных действиях на Донбассе осудили 54 несовершеннолетних. Об этом в интервью «Цензор. НЕТ» заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.



«За весь период вооруженного конфликта осужден 54 несовершеннолетних граждан Украины за участие в НЗФ РФ. Часть из них проходила обучение в таких военно-патриотических клубах, которые в 2014-2015 годах возникали стихийно, а потом уже начали работать централизованно. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права», — заявил Мамедов.



В период с 2014 по 2020 год украинские суды рассмотрели 41 уголовное производство по факту участия подростков в военных группировках, часть из них освободили от наказания за добровольный отказ от участия в НВФ.



Мамедов также сообщил, что украинские правоохранители расследуют деятельность более десяти таких организаций: «Молодая Гвардия Донбасса», «Амазонки» (Горловка), «Патриот» (Горловка, Макеевка), «Бастион», «Степные Волки», ВПК «Доброволец», «Редут», лагере Луганского казачьего кадетского корпуса им. маршала авиации Ефимова.



Правоохранителям удалось установить двух организаторов таких организаций, одному из них — организатору и идеологу «Амазонок», которая работает на базе Горловской общеобразовательной школы, объявлено о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований (ст. 260 УК), нарушении законов и обычаев войны (ст. 438), вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 304).



Осенью прошлого года Офис генпрокурора направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение о политике пропаганды и навязывания военной службы среди детей в оккупированном Россией Крыму.