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«Тотальной милитаризации» не будет: Министр обороны представил Стратегию военной безопасности Украины на 10 лет

12 мая 2021, 13:52

«Тотальной милитаризации» не будет: Министр обороны представил Стратегию военной безопасности Украины на 10 лет

Министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30» представил основные положения Стратегии военной безопасности Украины на 10 лет.

По словам министра, Стратегия отвечает основным потребностям государства по противодействию существующим и прогнозируемым военным угрозам. В частности, в ней впервые предложен комплексный подход обороны Украины.

«Мы осознаем те угрозы, которые ожидают нас в ближайшее десятилетие, а потому уже закладываем основы применения превентивных действий и устойчивого сопротивления агрессору на суше, на море, в воздухе, информационном и киберпространствах. Предполагается использование для отпора агрессии всего потенциала государства, – как военного, так и политического, экономического, международно-правового, духовного, культурного. То есть, мы не преследуем достижения военного паритета с противником, а обеспечиваем готовность государственных структур и потенциала всего народа к противодействию угрозам», – сказал Андрей Таран.

Министр обороны подчеркнул, что Украина не ставит целью «достижение изнурительного для экономики военного паритета с противником» путем «тотальной милитаризации» государства.

«Приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта, широкому привлечению к оборонным задачам гражданских институтов и мощного сопротивления», – пояснил Таран.

Он отметил, что при соблюдении этих условий комплексная оборона позволит обеспечить постоянную готовность государственных структур, сил обороны, потенциала всего народа к урегулированию кризисов, а также их согласованные действия при отражении нападения.

Глава Минобороны рассказал, что в основу Стратегии военной безопасности Украины положены результаты проведения оборонного обзора. Это оценка будущего сферы безопасности на период до 10 лет, которая охватывает глобальный, региональный и национальный уровни.

«Среди основных факторов, влияющих на военную безопасность Украины, на глобальном уровне можно отметить разрушение системы международной безопасности, усиление борьбы за ресурсы, обострение конфликтов и распространения терроризма и другое. На региональном уровне возможна дестабилизация ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе в результате агрессивных действий Российской Федерации», – перечислил Таран.

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Как сообщил министр, такая внешняя и военная политика Кремля угрожает национальной безопасности Украины и других государств бассейнов Балтийского и Черного морей. Также это может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

«На национальном уровне главным аспектом в военной сфере остается развязанная Российской Федерацией гибридная война против Украины», – добавил министр.

По результатам оценки будущего сферы безопасности определены вероятные сценарии и варианты применения сил безопасности и обороны.

Кроме того, Стратегия военной безопасности Украины предусматривает увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления возможностей обороны Украины в Азово-Черноморском регионе. Андрей Таран считает, что реализация уже начатых проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности Военно-морских сил Украины.

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