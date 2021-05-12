На Луганщине число смертей из-за коронавируса превысило 800

За минувшие сутки, 11 мая, в Луганской области вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 человек. Таким образом, общее число смертей в области увеличилось до 806. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Кроме этого, лабораторно подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в области.



Так, 51 случай выявили в Лисичанске, 43 в Северодонецке, 19 в Старобельском районе, 18 в Попаснянском районе, 15 в Новопсковском районе, девять в Рубежном, восемь в Сватовском районе, по шесть в Беловодском, Кормянском, Марковском, Станично-Луганском районах, пять в Троицком районе, четыре в Белокуракинском районе, три в Новоайдарский районе.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 24 783 человек. Из них выздоровели - 20 340 (285 за последние сутки), лечатся - 3 637.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 48,5 (при пороговом 60).