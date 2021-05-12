Степанов назвал дату следующей поставки вакцины Pfizer в Украину

В Украину ориентировочно 17 мая должна прибыть следующая партия вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».



Он отметил, что препарат доставят в рамках международной инициативы COVAX.



«Ожидаем в ближайшее время. Предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX», – сказал Степанов.



По словам министра, за последние 10 дней в Украину доставили около 1 млн доз вакцин и еще по прямому контракту ожидается поставка от двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.

До конца текущего года в Украине планируют использовать почти 22 миллиона доз вакцин от коронавируса. Это предусматривает Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год. Всего планируется использовать более 21,9 млн доз вакцин, в том числе 8,9 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,9 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из общего количества вакцин 8 млн доз рассчитывают получить в рамках инициативы COVAX, более 13,9 млн доз – закупить за счет госбюджета.