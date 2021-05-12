Телеканал «ТВ-7» перешел в собственность горсовета Мариуполя

Мариупольская инвестиционная группа (МИГ) продала корпоративные права телерадиокомпании «ТВ-7» Мариупольскому городскому совету. Об этом сообщает пресс-служба группы.



Как отмечается, продажа корпоративных прав ООО «Телерадиокомпания «ТВ-7» состоялась в текущем месяце.



Телеканал «ТВ-7» находился под управлением Мариупольской инвестиционной группы с 2015 года. На тот момент телеканал был на грани банкротства, имел долги, планы развития отсутствовали.



«За время пребывания телеканала под управлением МИГ была разработана долгосрочная стратегия развития, проведен полный ребрендинг, определено позиционирование на новую целевую аудиторию, запущены новые проекты. Телеканал также начал интернет-вещание. Было полностью обновлено техническое и студийное оборудование, что позволило телеканала вещать в формате Full HD. На начало 2021 года "ТВ-7" является самым рейтинговым телеканалом Мариуполя, как в эфирном, так и в интернет-вещании», – отмечают в МИГ.



Соучредитель и исполнительный директор Мариупольской инвестиционной группы Олег Иванюшенко пояснил, что решение продать телеканал муниципальной власти было принято, поскольку «медиа-бизнес не является фокусом деятельности компании». В то же время городская власть «выразила желание построить на базе "ТВ-7" муниципальный телеканал».



ООО «Управляющая компания «Мариупольская инвестиционная группа» является управляющей компанией для активов в транспортно-логистическом кластере Приазовского региона. В управлении компании находятся: ООО «СРЗ» (машиностроение, перевалка, судоремонт), ООО «Укртрансагро» (зерноперевалочный комплекс в акватории Азовского моря) и ряд других предприятий, которые связаны с логистикой зерновых и масличных грузов, закупкой зерновой продукции, менеджментом и агентированием морских судов и проч.