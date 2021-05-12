Кабмин выделил более 26 миллионов гривен на приобретение жилья для переселенцев

Кабинет министров Украины на заседании 12 мая распределил субвенцию из государственного бюджета в сумме более 26 миллионов гривен на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам.
Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, за счет распределения 26,1532 млн грн планируется приобрести 81 объект недвижимости для примерно 266 ВПЛ.
Жилье переселенцам будут приобретать в таких территориальных громадах (ТГ):
Днепропетровской области – Слобожанская поселковая, Илларионовская поселковая, Павлоградская городская ТГ;
Донецкой области – Лиманская городская, Добропольская городская, Краматорская городская, Покровская городская ТГ;
Житомирской области – Горщиковская сельская, Овручская городская ТГ;
Запорожской области – Новобогдановская сельская, Бердянская городская ТГ;
Ивано-Франковской области – Коломыйская городская ТГ;
Луганской области – Троицкая поселковая, Белолуцкая поселковая, Старобельская городская ТГ;
Николаевской области – Веселиновская поселковая, Первомайская городская ТГ;
Полтавской области – Оржицкая поселковая ТГ;
Сумской области – Шосткинская городская ТГ;
Харьковской области – Первомайская городская ТГ;
Хмельницкой области – Волочиская городская, Городецкая городская ТГ;
Черниговской области – Бобровицкая городская ТГ.