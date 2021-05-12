СБУ нашла контрафакт из ОРДО на Донетчине и Днепропетровщине

СБУ заблокировала схему масштабной противоправной продажи контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях, ежемесячный оборот которой составлял более 10 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в сделке было задействовано более 20 человек.



«Для прикрытия противоправной деятельности дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположения офисных помещений и проживания фигурантов дела в двух областях Украины.



«Во время следственных действий изъято: более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет; более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя; черновые записи, 500 тыс. грн наличными», — уточнили в СБУ.



Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту «товара» на территории других областей Украины.