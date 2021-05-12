Нардеп рассказал об участии российских военных в нападении на блокпост под Волновахой в 2014 году

Кадровые российские военные участвовали в нападении 22 мая 2014 года на блокпост под Волновахой, в результате которого были убиты 17 украинских военных. Об этом рассказал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Дмитрий Лубинец в эфире телеканала «Дом».



Он напомнил, что 10-й блокпост удерживали веоннослужащие 51-й отдельной механизированной бригады ВСУ.



По словам Лубинца, нападавшими вооруженными формированиями руководили представители высшего офицерского состава РФ.



«Уже установлено, кто из высшего офицерского состава Российской Федерации руководил этой операцией. В ней были задействованы силы специального назначения РФ», – отметил нардеп.



Он подчеркнул, что на украинцев напали кадровые российские военные.



«Я думаю, что это дело, наряду с другими делами, такими как сбитый "Боинг" рейса MH17, расстрелянный гражданский автобус под Волновахой, будут рассмотрены в международных судах. Я думаю, что виновные получат хотя бы заочное осуждение», – добавил Лубинец.

Нападение на блокпост военнослужащих ВСУ вблизи города Волноваха Донецкой области произошло рано утром 22 мая 2014 года. По словам местных жителей, нападавшие приехали на блокпост на бронированном инкассаторском грузовике, который охрана пропустила, после чего вооруженные люди в упор открыли огонь на поражение по украинским военным. Бой длился около 10 минут. Помимо 17 погибших, было около 30 раненых. По числу потерь бой под Волновахой стал одним из самых крупных с начала Антитеррористической операции.