Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Так, вблизи населенного пункта Новгородское боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от поселка Мирное НВФ совершили обстрел с применением противотанковых ракетных комплексов, в районе Авдеевки украинских военных обстреляли из подствольных гранатометов.



«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет», – говорится в сообщении.



О действиях НВФ проинформировали представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.