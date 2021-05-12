Блинкен заявил Лаврову о решимости Байдена защищать интересы США и союзников в ответ на действия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о решимости президента Джо Байдена защищать интересы своей страны и ее союзников в ответ на агрессивные действия России. Об этом сообщает госдепартамент США по итогам телефонного разговора Блинкена и Лаврова, который состоялся сегодня.



«Госсекретарь Блинкен вновь напомнил о решимости президента США Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам», – сказано в заявлении.



В российском МИД сообщили, что в ходе разговора «было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации». Лавров и Блинкен договорились провести отдельную встречу «на полях» министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая «для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня».



Кроме того, сообщает МИД РФ, обсуждался график других российско-американских контактов на предстоящий период, «включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита».