На КПВВ «Станица Луганская» появились мошенники, которые маскируются под правозащитников

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» недавно появились люди, которые, маскируясь под представителей правозащитников, предлагают пересекающим КПВВ оказать платную помощь. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».



В организации предупреждают о мошенниках и подчеркивают, что специалисты «Право на защиту» предоставляют консультации и юридическую и правовую помощь на КПВВ абсолютно бесплатно.



«Недавно на КПВВ "Станица Луганская" зафиксировали появление людей в одежде, подобной по цветам к форме наших мониторов (см. фото). Эти лица предлагают помочь с установкой приложения "Вдома", оформлением пропусков и т.д. за деньги. Подчеркиваем: эти люди не имеют никакого отношения к БФ "Право на защиту", не являются представителями ни одного из государственных органов или структур, поэтому вы пользуетесь услугами этих людей на свой страх и риск», – сообщают правозащитники.

В фонде предлагают в случае необходимости обращаться за помощью на КПВВ к представителям организации (мониторам) на местах.



«Чтобы быть уверенными, что вы общаетесь именно с представителями БФ "Право на защиту", вы можете попросить наших коллег подтвердить их личность. Каждый из мониторов имеет удостоверение и одет в брендированную одежду с нашим логотипом», – добавили в фонде.



Кроме того, при наличии сомнений предлагают звонить на «горячую линию» БФ «Право на защиту»: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 (093) 507 50 90.