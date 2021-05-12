Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На КПВВ «Станица Луганская» появились мошенники, которые маскируются под правозащитников

12 мая 2021, 21:23

На КПВВ «Станица Луганская» появились мошенники, которые маскируются под правозащитников

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» недавно появились люди, которые, маскируясь под представителей правозащитников, предлагают пересекающим КПВВ оказать платную помощь. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

В организации предупреждают о мошенниках и подчеркивают, что специалисты «Право на защиту» предоставляют консультации и юридическую и правовую помощь на КПВВ абсолютно бесплатно.

«Недавно на КПВВ "Станица Луганская" зафиксировали появление людей в одежде, подобной по цветам к форме наших мониторов (см. фото). Эти лица предлагают помочь с установкой приложения "Вдома", оформлением пропусков и т.д. за деньги. Подчеркиваем: эти люди не имеют никакого отношения к БФ "Право на защиту", не являются представителями ни одного из государственных органов или структур, поэтому вы пользуетесь услугами этих людей на свой страх и риск», – сообщают правозащитники.

В фонде предлагают в случае необходимости обращаться за помощью на КПВВ к представителям организации (мониторам) на местах.

«Чтобы быть уверенными, что вы общаетесь именно с представителями БФ "Право на защиту", вы можете попросить наших коллег подтвердить их личность. Каждый из мониторов имеет удостоверение и одет в брендированную одежду с нашим логотипом», – добавили в фонде.

Кроме того, при наличии сомнений предлагают звонить на «горячую линию» БФ «Право на защиту»: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 (093) 507 50 90.

Читайте также:

Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатными тестами на КПВВ «Станица Луганская»

Еще по теме

Места
КПВВ Станица Луганская
Прочее
Мошенники Ситуация на КПВВ
Организации
Право на защиту

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждения домов на окраине Донецка от обстрела
12:02
В «Л-ДНР» обнародовали данные о заболеваемости коронавирусом
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
13:45
«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
19:56
Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке
все новости
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждения домов на окраине Донецка от обстрела
22:09
Президент Зеленский подписал законы о льготном растаможивании «евроблях»
21:55
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
21:23
На КПВВ «Станица Луганская» появились мошенники, которые маскируются под правозащитников
21:02
Блинкен заявил Лаврову о решимости Байдена защищать интересы США и союзников в ответ на действия России
20:41
Офис генпрокурора: Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста
19:46
Не арестован: Медведчук вышел из Офиса генпрокурора и отправился домой
19:24
На Луганщине драка школьников закончилась поножовщиной
18:56
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
18:43
Пенсия на карточку: Шмыгаль пояснил изменения выплаты и доставки пенсий
17:52
Нардеп рассказал об участии российских военных в нападении на блокпост под Волновахой в 2014 году
17:44
СБУ нашла контрафакт из ОРДО на Донетчине и Днепропетровщине
17:09
Кабмин выделил более 26 миллионов гривен на приобретение жилья для переселенцев
16:36
Прививки от коронавируса записавшимся через «ДІю» начнут делать уже в ближайшие выходные – Шмыгаль
все новости
ВИДЕО
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция