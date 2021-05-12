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ОБСЕ рассказала о свежих повреждениях домов на окраине Донецка от обстрела

12 мая 2021, 22:34

ОБСЕ рассказала о свежих повреждениях домов на окраине Донецка от обстрела

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточнила сообщения о повреждениях жилых домов вследствие обстрела, произошедшего 8 мая в микрорайоне Трудовские Петровского района неподконтрольного Украине Донецка. Об этом говорится в отчете миссии.

Так, 10 мая на улице Томской, 10, на западной окраине микрорайона Трудовские, наблюдатели видели воронку от разрыва боеприпаса на заднем дворе одноэтажного жилого дома, приблизительно в 5 метрах к юго-востоку от его восточной стены, в которой наблюдатели увидели два разбитых окна, затянутые прозрачной пластиковой пленкой.

К северу и востоку от воронки наблюдатели видели в общей сложности около 25 отверстий на западной стенке постройки, в стене сарая, выходящей на юг, и на стоящей перед ним металлической бочке. Мужчина, представившийся жителем дома, сообщил СММ, что вечером 8 мая, когда он был в доме приятеля, расположенном севернее по той же улице, он услышал неподалеку взрыв.

На улице Безлесной, 4/2, команда СММ видела отверстие в окне на северо-западной стороне одноэтажного жилого дома, a также отметила, что верхняя часть дерева с северной стороны примерно в 5 метрах к северо-западу от окна раскололась. Женщина, представившаяся владелицей дома, рассказала СММ, что рано утром и днем 8 мая она слышала поблизости взрывы.

На улице Безлесной, 6/1, приблизительно в 50 метрах к северо-востоку от вышеупомянутого дома, команда СММ видела, что стекло окна одноэтажного жилого дома с северо-западной стороны было разбито, и заметила в раме около 20 отверстий. Женщина, представившаяся владелицей дома, рассказала СММ, что рано утром и днем 8 мая она слышала поблизости взрывы.

По оценке миссии ОБСЕ, все эти повреждения свежие и образовались в результате поражения боеприпасами из вооружения неустановленного типа, выпущенных из северо-западного направления.

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