По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтверждено 356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на подконтрольной властям территории выявлено 84 459 случаев ковида: 70 664 человек выздоровели, 1 901 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области 11 мая исследования на COVID-19 не проводились. По состоянию на 12 мая, «ДНР» подтверждает 34 495 случаев заболевания: 27 102 человека выписаны, 2 583 — скончались.



В Луганской области лабораторно подтверждены 199 новых случаев коронавируса. Вследствие осложнений умерли 13 жителей Лисичанска. Всего коронавирус лабораторно подтвержден у 24 783 человек, из которых 20 340 выздоровели, а 806 умерли.



Группировка «ЛНР» заявила о двух летальных случаях вследствие заболевания COVID-19. Всего формирование признает 4 408 заболевших: из них 3 896 пациентов выздоровели, 414 — умерли.



Политика



МИД Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии «Единая Россия» на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.



Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что жители временно неподконтрольных украинской власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.



Права человека



Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что за участие в военных действиях на Донбассе осудили 54 несовершеннолетних.



Общество



Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей более 100 тонн строительных материалов.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ видели повреждения жилых домов вследствие обстрела в микрорайоне Трудовские Петровского района неподконтрольного Украине Донецка.



По данным Офиса генпрокурора, в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 34 ребенка, еще около 100 – получили ранения.



Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что текущая численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 28 тысяч человек.

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