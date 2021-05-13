Арестович призвал прекратить «культурные и политические войны» в Украине

В Украине необходимо прекратить «культурные и политические войны», а их проявление — «жестоко репрессировать». Такое мнение высказал Алексей Арестович, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в эфире телеканала «Украина 24».



Он подчеркнул, что озвучивает свое личное мнение, а не позицию власти.



«С чем мы имеем дело на Донбассе? <...> Это люди, которые крайне болезненно реагируют на гуманитарную политику, которая проводится в Украине. Потому что они убеждены, что они вторичны, что за русский язык преследуют, что их интересы не учтут и растопчут, что придут националистически батальоны и вырежут всех под корень», — полагает Арестович.



При этом он привел пример Славянска и Краматорска, «где никого не вырезали после деоккупации». Несмотря на это, как подчеркнул Арестович, переубеждать людей очень сложно, потому что Россия тратит минимум миллиард долларов на пропаганду в Украине.

«Это моя личная точка зрения. Нужно прекратить культурные и политические войны и крайне жестоко репрессировать [за их проявление], как когда-то это сделал Израиль. Например, Израиле 50-х годов очень сильно похож на Украину нулевых. Те же споры за язык, те же партии — левые правые, те же самые социалисты и капиталисты и так далее», — сказал Арестович.



Он считает, что не нужно «убеждать самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и прославлять Стуса, Петлюру и Бандеру», потому что этого не получится и это — «нереализуемые проекты». Арестович убежден, что «если мы хотим остаться в тех же границах, то надо проводить политику национального примирения».



«А для этого нужна очень умеренная, взвешенная, центристская политика. Для этого надо дать гарантии безопасности одним [украиноязычным] и гарантии того, что они не второй сорт другим [русскоязычным]. И проводить очень аккуратно систему взглядов, согласно которой, мы все украинцы вне зависимости от национальности — мы политическая нация. [Нужно создать] современное, открытое общество, где никто никого не может преследовать по политическому либо культурному признаку, где есть свобода слова», — подчеркнул Арестович.



То, что делает президент Владимир Зеленский и его команда, по словам Арестовича, «это примерно туда, учитывая, насколько сложно это трактовать и насколько нас растягивают».