Зеленский подписал закон, который предусматривает прекращение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.



Данный законопроект был принят Верховной радой 15 апреля, он регулирует сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС. Как отмечается, принятие этого документа будет содействовать выполнению Украиной международных обязательств по имплементации Третьего энергопакета ЕС.



Кроме того, в законе предусматриваются полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссии следует аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси.

С 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. Поставщиком электроэнергии стала одесская компания «ОНК-ГРУПП». Ее основатель — Александр Притыка ранее возглавлял «Региональную газоснабжающую компанию» Дмитрия Фирташа.



И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявлял в феврале, что Украина планирует отсоединиться от энергосистемы с Беларусью и РФ в 2023 году и присоединиться к энергосистеме ЕС. По его словам, для этого необходим ряд системных решений, а пока страна вынуждена импортировать электроэнергию.