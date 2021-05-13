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На шахте в неподконтрольной Макеевке травмировались два горняка

13 мая 2021, 10:12

На шахте в неподконтрольной Макеевке травмировались два горняка

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке двое работников шахты «Щегловская-Глубокая» пострадали во время выполнения профессиональных обязанностей, они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«Реанимационно-противошоковая группа Государственной военизированной горноспасательной службы 12 мая дважды привлекалась для оказания помощи пострадавшим на шахте "Щегловская-Глубокая" ПАО "Шахтоуправление Донбасс"», — говорится в сообщении.

В «ведомстве» уточнили, что пострадали горнорабочий 1977 года рождения и столяр 1960 года рождения. Горноспасатели оказали пострадавшим неотложную помощь на территории шахты, а затем их доставили в больницу.

О подробностях происшедшего не сообщается.

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