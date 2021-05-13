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В украинской делегации в ТКГ нет ни одного связанного с Медведчуком человека, заявил Кравчук

13 мая 2021, 10:36

В украинской делегации в ТКГ нет ни одного связанного с Медведчуком человека, заявил Кравчук

Глава украинской делегации в Трехторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что дело против Виктора Медведчука и аудиозаписи разговоров с участием замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака не повлияют на работу ТКГ, сообщает телеграм-канал PavlovskyNews. 

По словам Кравчука, Дмитрий Козак «не имеет отношения к минской ТКГ, являясь политическим представителем Владимира Путина на переговорах в Нормандском формате, где он взаимодействовал с действующим главой Офиса президента Андреем Ермаком».

Глава украинской делегации в ТКГ уточнил, что сам Медведчук принимал участие в обмене пленными еще в период президентства Петра Порошенко, тогда как при Владимире Зеленском был сформирован новый состав представителей Украины.

«В составе украинской делегации, а также в рабочих подгруппах по политическим вопросам, гуманитарным и безопасности нет ни одного связанного с Медведчуком человека», – заявил Кравчук.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с тогдашним замглавы российского правительства Дмитрием Козаком.

Виктор Медведчук приходил к следователю в Офис генпрокурора 12 мая. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными. Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину.

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