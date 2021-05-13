Готовил теракт в Мариуполе: Жителя Донетчины приговорили к 6 годам заключения

Разоблаченного контрразведкой Службы безопасности Украины агента спецслужб РФ, который готовил теракт в Мариуполе, суд приговорил к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Досудебным расследованием установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.



Злоумышленник собирал разведданные по подразделениям Вооруженных сил Украины и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.



«Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он получил из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1», – уточнили в СБУ.



Суд признал мужчину виновным по ряду статей Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество).