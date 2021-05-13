Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Готовил теракт в Мариуполе: Жителя Донетчины приговорили к 6 годам заключения

13 мая 2021, 12:30

Готовил теракт в Мариуполе: Жителя Донетчины приговорили к 6 годам заключения

Разоблаченного контрразведкой Службы безопасности Украины агента спецслужб РФ, который готовил теракт в Мариуполе, суд приговорил к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Досудебным расследованием установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

Злоумышленник собирал разведданные по подразделениям Вооруженных сил Украины и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

«Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он получил из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1», – уточнили в СБУ.

Суд признал мужчину виновным по ряду статей Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество).

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Организации
СБУ ФСБ РФ
Прочее
Теракт наемник
Места
Мариуполь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:19
«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей
11:14
«ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов
10:27
«ЛНР» сообщила о 22 заболевших ковидом и трех смертях за сутки
10:12
На шахте в неподконтрольной Макеевке травмировались два горняка
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждениях домов на окраине Донецка от обстрела
12:02
В «Л-ДНР» обнародовали данные о заболеваемости коронавирусом
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
13:45
«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
все новости
14:45
Спецпроект: Нафтогаз построит водопровод в селах Святогорской ОТГ
14:21
На Донетчине за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом, заболели 587 человек
13:58
«ДНР» 14 мая откроет пункт пропуска «Еленовка» под Донецком
13:37
В Кремле отреагировали на заявления ЕС о планах поглощения Россией части Донбасса
13:19
«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей
13:17
«Если повезут – поеду»: Медведчук готов отправиться в СИЗО и отрицает выдвинутые против него обвинения
12:52
Медведчук заявил, что не может заплатить 300 миллионов гривен залога, но деньги соберут его друзья
12:30
Готовил теракт в Мариуполе: Жителя Донетчины приговорили к 6 годам заключения
12:16
Зеленский: В Украине создадут университет для подготовки специалистов кибербезопасности
12:10
На Донбассе боевики обстреляли машину с украинскими саперами. Но трагедии удалось избежать
11:55
За последние недели в Украине зафиксировано более полумиллиона кибератак – Госспецсвязи
11:28
К 2030 году Украина может выйти в топ-стран по киберзащите: Зеленскому презентовали киберцентр UA30
11:14
«ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов
11:01
Ляшко рассказал, сколько жалоб поступило на побочные реакции по каждой из ковид-вакцин
10:36
В украинской делегации в ТКГ нет ни одного связанного с Медведчуком человека, заявил Кравчук
все новости
ВИДЕО
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция