«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей

За минувшие сутки, 12 мая, в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 269 новых случаев заражения коронавирусом. Вследствие осложнений скончались 14 человек, а 310 выздоровели. Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии там признают 34 764 случая заболевания коронавирусом. На лечении остаются 4 755 пациентов, 27 412 человека выписаны, 2 597 скончались.



Кроме того, за сутки выявлено 182 случая пневмоний. Из них госпитализировали 129 пациентов. Всего на лечении находится 1742 человека с пневмониями, из них 714 на кислородной поддержке.



У валстей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.