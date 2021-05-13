Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников: Более миллиона жителей Луганщины будут обеспечены качественной питьевой водой

13 мая 2021, 15:31

Резников: Более миллиона жителей Луганщины будут обеспечены качественной питьевой водой

Сегодня, 13 мая, было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Францией по привлечению от правительства Франции кредита в размере 70 млн евро для восстановления и модернизации системы водоснабжения в Луганской области.

Как сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, переговоры с посольством Франции в Украине по привлечению финансирования от правительства Франции были начаты в сентябре прошлого года.

«Для понимания – общее количество потребителей, которым поставляет питьевую воду Попаснянский районный водоканал, достигает 1 млн граждан. То есть, более 1 млн человек в результате получат качественную питьевую воду. Я благодарен нашим французским партнерам за поддержку. Ведь кредит предоставляется Украине на очень выгодных условиях: на 40 лет, из которых 15 лет льготный период, с годовой ставкой кредитования 0,0092%», – подчеркнул вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он сообщил, что в течение апреля-мая текущего года Минреинтеграции совместно с посольством Франции в Украине и министерством финансов Франции при участии консорциума Vinci и Razel провело ряд согласительных совещаний для подготовки Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Франции.

Согласованный текст документа вчера, 12 мая, был рассмотрен и утвержден Кабинетом министров Украины.

Срок реализации проекта – 2022–2026 годы.

Читайте также:

Дороги, мосты, водоснабжение: Критическую инфраструктуру Луганщины планируют восстановить за три года

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Водоснабжение Попаснянский водоканал

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:49
В Донецке установили красную звезду на въезде в город
15:51
Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»
13:19
«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей
11:14
«ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов
10:27
«ЛНР» сообщила о 22 заболевших ковидом и трех смертях за сутки
10:12
На шахте в неподконтрольной Макеевке травмировались два горняка
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждениях домов на окраине Донецка от обстрела
12:02
В «Л-ДНР» обнародовали данные о заболеваемости коронавирусом
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
13:45
«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
все новости
16:49
В Донецке установили красную звезду на въезде в город
15:58
В рамках обмена пленными Украина просит вернуть около 100 человек
15:51
Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»
15:31
Резников: Более миллиона жителей Луганщины будут обеспечены качественной питьевой водой
14:45
Нафтогаз построит водопровод в селах Святогорской ОТГ
14:21
На Донетчине за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом, заболели 587 человек
13:58
«ДНР» 14 мая откроет пункт пропуска «Еленовка» под Донецком
13:37
В Кремле отреагировали на заявления ЕС о планах поглощения Россией части Донбасса
13:19
«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей
13:17
«Если повезут – поеду»: Медведчук готов отправиться в СИЗО и отрицает выдвинутые против него обвинения
12:52
Медведчук заявил, что не может заплатить 300 миллионов гривен залога, но деньги соберут его друзья
12:30
Готовил теракт в Мариуполе: Жителя Донетчины приговорили к 6 годам заключения
12:16
Зеленский: В Украине создадут университет для подготовки специалистов кибербезопасности
12:10
На Донбассе боевики обстреляли машину с украинскими саперами. Но трагедии удалось избежать
11:55
За последние недели в Украине зафиксировано более полумиллиона кибератак – Госспецсвязи
все новости
ВИДЕО
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция