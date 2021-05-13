Резников: Более миллиона жителей Луганщины будут обеспечены качественной питьевой водой

Сегодня, 13 мая, было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Францией по привлечению от правительства Франции кредита в размере 70 млн евро для восстановления и модернизации системы водоснабжения в Луганской области.



Как сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, переговоры с посольством Франции в Украине по привлечению финансирования от правительства Франции были начаты в сентябре прошлого года.



«Для понимания – общее количество потребителей, которым поставляет питьевую воду Попаснянский районный водоканал, достигает 1 млн граждан. То есть, более 1 млн человек в результате получат качественную питьевую воду. Я благодарен нашим французским партнерам за поддержку. Ведь кредит предоставляется Украине на очень выгодных условиях: на 40 лет, из которых 15 лет льготный период, с годовой ставкой кредитования 0,0092%», – подчеркнул вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Он сообщил, что в течение апреля-мая текущего года Минреинтеграции совместно с посольством Франции в Украине и министерством финансов Франции при участии консорциума Vinci и Razel провело ряд согласительных совещаний для подготовки Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Франции.



Согласованный текст документа вчера, 12 мая, был рассмотрен и утвержден Кабинетом министров Украины.



Срок реализации проекта – 2022–2026 годы.