На Луганщине выявили 126 новых больных коронавирусом, еще 11 человек скончались

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 126 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 11 больных, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего заболевших в Северодонецке – 29, в Рубежном – 22, Лисичанске – 21 и Старобельском районе – 10. Кроме того, в Попаснянском районе подтверждено восемь новых случаев заболевания, по пять – в Белокуракинском, Кременском, Станично-Луганском, Троицком районах, по четыре – в Меловском и Новопсковском районах, в Марковском районе – три, по два – в Новоайдарском и Сватовском районах, один – в Беловодском районе.



С начала эпидемии в области коронавирус выявили у 24 909 человек. Из них выздоровели – 20 692 человека (в том числе 352 за последние сутки), умерли – 817 человек (11 – за минувшие сутки).