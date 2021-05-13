В трех городах Донетчины школьники остаются на дистанционном обучении

В Константиновке, Мирнограде и Торецке учащиеся школ остаются на дистанционном обучении. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в четверг.



«На сегодняшний день все учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме. В обычном режиме на сегодня работает 441 заведение в 42 громадах, и получают образование по очной форме обучения 147 тысяч учеников. Остаются на дистанционном обучении учащиеся трех территориальных громад – Константиновки, Мирнограда и Торецка», – сказала Татьяна Сидашева.



Она уточнила, что часть школ находятся на дистанционном обучении из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей.



Учреждения профессионально-технического, высшего и предвысшего образования получают образование по смешанной форме обучения.



«Вместе с тем из-за уменьшения случаев заболевания COVID-19 учебный процесс будет возобновлен в этих заведениях, и проведено с соблюдением карантинных требований завершение образовательного процесса 2020-2021 учебного года», - добавила директор департамента образования и науки.