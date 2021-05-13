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В Донецкой области в ближайшее время ожидают новую партию вакцин Pfizer и CoronaVac

13 мая 2021, 19:10

В Донецкой области в ближайшее время ожидают новую партию вакцин Pfizer и CoronaVac

В Донецкую область в ближайшее время должны доставить новую партию вакцин Pfizer и CoronaVac. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в четверг.

«На этой неделе мы получаем вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech (Бельгия) для прививки второй дозой тех, кто ее получил», – сказал Педенко.

Он напомнил, что этой вакциной прививают персонал и жителей интернатных учреждений, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Представитель облздрава добавил, что на следующей неделе Донетчина также планирует получить вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

В данное время в регионе в наличии есть вакцина AstraZeneca производства Южной Кореи.

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