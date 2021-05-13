В Днепропетровской области задержали торговцев оружием из зоны ООС

В Днепропетровской области полицейские задержали группу сбытчиков огнестрельного оружия и взрывчатки из зоны операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



«Участники группы сорганизовались с целью незаконного ввоза с территории операции Объединенных сил огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, для дальнейшего сбыта на территории Днепропетровской и Запорожской областей», — говорится в сообщении.



Правоохранители выяснили, что в состав группировки вошли жители Днепропетровской области. «Товар» сбывали как из рук в руки, так и бесконтактно — присылали по почте.

12 мая во время сбыта автомата АКСУ-74 участников группы задержали.



В Днепре, Запорожье и на территории Днепропетровской области по месту жительства и в транспортных средствах участников группы провели более 20 обысков.



«В результате обнаружено и изъято автомат АКСУ, направляющие противотанковые управляемые ракеты, мины, артиллерийские выстрелы, гранаты, патроны различного калибра, пистолеты, карабины и ружья. Также изъято 400 000 гривен и около 8000 долларов США», — отмечают в полиции.



По результатам проведенных следственных и розыскных действий шести лицам объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Двое уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.