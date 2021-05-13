В миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелого вооружения в Крым

В миссии США при ОБСЕ отметили, что Россия, несмотря на заявления об отводе войск от украинских границ, продолжает перебрасывать тяжелое вооружение в оккупированный Крым. Об этом заявила и. о. руководительница миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Европейская правда».



Она отметила, что Вашингтон продолжает пристально следить за ситуацией после заявлений России о сокращении численности сил.



«Даже после заявлений РФ о сокращении численности сил вдоль границы с Украиной, Россия недавно перебросила в Крым десантно-штурмовые элементы, танки T-72Б3, 120-мм минометы, 122-мм гаубицы, бронетранспортеры и другое вооружение», — отметила она.



По ее словам, Россия продолжает призыв молодых людей в оккупированном Крыму, а ситуация с правами человека продолжает ухудшаться.



Также она выразила обеспокоенность ситуацией в зоне боевых действий на востоке Украины и проблемами с доступом для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.