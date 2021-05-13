«Динамо» завоевало Кубок Украины в матче с «Зарей»

«Динамо» — обладатель Кубка Украины. Фото пресс-службы клуба

Киевское «Динамо» в тринадцатый раз завоевало Кубок Украины по футболу. В финале, который проходил в Тернополе, киевляне были сильнее луганской «Зари» — 1:0.



Основное время матча завершилось без голов. Единственный матч в поединке забил Виктор Цыганков в первом экстратайме.





Столичный клуб мог удвоить преимущество, но Цыганков не смог реализовать пенальити — мят отбил голкипер «Зари» Никола Васили.



Это уже третий трофей «Динамо» с главным теренером Мирчей Луческу. При румынском специалисте киевляне также выиграли Суперкубок и чемпионат Украины.



Кроме того, «Динамо» завоевывает Кубок Украины второй год подряд.