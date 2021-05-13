ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине

Наблюдатели миссии ОБСЕ 7 мая зафиксировала новые противотанковые мины вблизи Луганского и Лозового в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В двух полях примерно в 2 и 2,5 км к юго-западу от южной окраины н. п. Луганское (подконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал около 104 противотанковых мин (45 из них зафиксированы впервые)» — говорится в отчете.



По оценке патруля миссии, боеприпасы принадлежат Вооруженным силам Украины.



В тот же день в двух полях вдоль двух дорог местного значения в 200–400 м к юго-востоку от неподконтрольный правительству н. п. Лозовое беспилотник миссии зафиксировал порядка 1 135 мин. По оценке ОБСЕ, они принадлежат вооруженным формированиям.