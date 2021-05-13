По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая

Ситуация с распространением COVID-19

За сутки коронавирус выявили у 587 жителей подконтрольной властям территории Донецкой области, и еще 53 пациента скончались. С начала пандемии зафиксировано 85 046 случаев ковида: выздоровели 71 568 человек , 1 954 человека скончались.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 269 новых случаев коронавируса. Вследствие осложнений скончались 14 человек, утверждают в группировке «ДНР». Всего там признают 34 764 случая заболевания коронавирусом: 27 412 человека выписаны, 2 597 — скончались.



В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 126 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 11 больных. Всего коронавирус выявили у 24 909 человек. Из них выздоровели — 20 692 человека, умерли 817 человек.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 22 новых случая коронавируса. Три человека умерли, заявили в группировке «ЛНР». Всего там подтверждают 4430 случая ковида. Из них уже выписаны 3919 человек, а 417 — умерли.



Политика



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Общество



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