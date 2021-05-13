Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая

13 мая 2021, 23:25

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая

Ситуация с распространением COVID-19

За сутки коронавирус выявили у 587 жителей подконтрольной властям территории Донецкой области, и еще 53 пациента скончались. С начала пандемии зафиксировано 85 046 случаев ковида: выздоровели 71 568 человек , 1 954 человека скончались.

В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 269 новых случаев коронавируса. Вследствие осложнений скончались 14 человек, утверждают в группировке «ДНР». Всего там признают 34 764 случая заболевания коронавирусом: 27 412 человека выписаны, 2 597 — скончались.

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 126 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 11 больных. Всего коронавирус выявили у 24 909 человек. Из них выздоровели — 20 692 человека, умерли 817 человек.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 22 новых случая коронавируса. Три человека умерли, заявили в группировке «ЛНР». Всего там подтверждают 4430 случая ковида. Из них уже выписаны 3919 человек, а 417 — умерли.

Политика

В Европейском Союзе на рассмотрение государств-членов представили документы, в которых говорится, что Россия пытается постепенно поглотить часть восточной Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные документы. Кремль отреагировал заявлением, о том что Москва не пытается присоединить Донбасс, таких планов у России нет.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров «нормандской четверки» провести срочное заседание.

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай подал документы на праймериз «Единой России» в Ростовской области к выборам в Госдуму РФ.

Боевые действия

В районе проведения операции Объединенных сил в результате снайперского огня погиб военнослужащий ВСУ.

Группировка «ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов.

Общество

«Министру культуры ДНР» заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая
16:49
В Донецке установили красную звезду на въезде в город
15:51
Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»
13:19
«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей
11:14
«ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов
10:27
«ЛНР» сообщила о 22 заболевших ковидом и трех смертях за сутки
10:12
На шахте в неподконтрольной Макеевке травмировались два горняка
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждениях домов на окраине Донецка от обстрела
12:02
В «Л-ДНР» обнародовали данные о заболеваемости коронавирусом
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
13:45
«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
все новости
23:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая
22:45
ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине
21:44
На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ
21:33
«Динамо» завоевало Кубок Украины в матче с «Зарей»
21:20
Медведчук сообщил, что Козак находится в Беларуси на лечении
20:53
Суд отпустил Медведчука под домашний арест
20:50
В миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелого вооружения в Крым
20:07
Ермак предложил советникам «нормандской четверки» провести срочную встречу
19:30
В Днепропетровской области задержали торговцев оружием из зоны ООС
19:10
В Донецкой области в ближайшее время ожидают новую партию вакцин Pfizer и CoronaVac
18:38
В трех городах Донетчины школьники остаются на дистанционном обучении
18:23
В Раде зарегистрирован еще один законопроект по отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию
18:20
Прокуратура передала в суд дело одного из надсмотрщиков тюрьмы «Изоляция»
17:53
На Луганщине выявили 126 новых больных коронавирусом, еще 11 человек скончались
17:24
«Министру культуры ДНР» заочно сообщили о подозрении 
все новости
ВИДЕО
«Динамо» завоевало Кубок Украины в матче с «Зарей»
13 мая, 21:33
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция