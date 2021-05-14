Еще 7 562 случая коронавируса выявили в Украине

За четверг, 13 мая, в Украине выявили 7 562 новых случая коронавируса, что на 749 больше, чем днем ранее. При этом 15 958 человек выздоровели, а 287 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 143 448 человек. Из них 1 832 601 пациент выздоровел, а 47 620 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.



Вчера провели 79 452 тестирования.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.



13 мая 21 587 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 918 164 человека вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 8 358 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.