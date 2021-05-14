Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Еще 7 562 случая коронавируса выявили в Украине

14 мая 2021, 08:13

Еще 7 562 случая коронавируса выявили в Украине

За четверг, 13 мая, в Украине выявили 7 562 новых случая коронавируса, что на 749 больше, чем днем ранее. При этом 15 958 человек выздоровели, а 287 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 143 448 человек. Из них 1 832 601 пациент выздоровел, а 47 620 человек скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Вчера провели 79 452 тестирования.

В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.

13 мая 21 587 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 918 164 человека вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 8 358 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая
16:49
В Донецке установили красную звезду на въезде в город
15:51
Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»
13:19
«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей
11:14
«ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов
10:27
«ЛНР» сообщила о 22 заболевших ковидом и трех смертях за сутки
10:12
На шахте в неподконтрольной Макеевке травмировались два горняка
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждениях домов на окраине Донецка от обстрела
12:02
В «Л-ДНР» обнародовали данные о заболеваемости коронавирусом
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
13:45
«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
все новости
08:14
Штаб сообщил о 19 обстрелах и одном погибшем. Боевики также заявили об обстреле своих позиций
08:13
Еще 7 562 случая коронавируса выявили в Украине
23:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая
22:45
ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине
21:44
На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ
21:33
«Динамо» завоевало Кубок Украины в матче с «Зарей»
21:20
Медведчук сообщил, что Козак находится в Беларуси на лечении
20:53
Суд отпустил Медведчука под домашний арест
20:50
В миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелого вооружения в Крым
20:07
Ермак предложил советникам «нормандской четверки» провести срочную встречу
19:30
В Днепропетровской области задержали торговцев оружием из зоны ООС
19:10
В Донецкой области в ближайшее время ожидают новую партию вакцин Pfizer и CoronaVac
18:38
В трех городах Донетчины школьники остаются на дистанционном обучении
18:23
В Раде зарегистрирован еще один законопроект по отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию
18:20
Прокуратура передала в суд дело одного из надсмотрщиков тюрьмы «Изоляция»
все новости
ВИДЕО
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция