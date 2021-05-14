«ЛНР» заявила о двух летальных случаях от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки в результате осложнений от заболевания COVID-19 умерли два человека. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых случаях заболевания не сообщается.



С начала пандемии «ЛНР» признает 4430 случаев заболевания COVID-19. Из них 3921 человек выздоровел, 419 — умерли.



Небольшое количество случаев COVID-19 в статистике «ЛНР» связано с недостаточным количеством проводимых исследований. Еще осенью в группировке признавали, что лаборатории не справляются с потоком исследований на коронавирус.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За четверг, 13 мая, в Украине выявили 7 562 новых случая коронавируса, что на 749 больше, чем днем ранее. При этом 15 958 человек выздоровели, а 287 умерли.