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«ДНР»: 412 новых случаев COVID-19, умерли 18 пациентов

Обновлено
14 мая 2021, 11:23

«ДНР»: 412 новых случаев COVID-19, умерли 18 пациентов

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 13 мая выявили 412 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».

Кроме этого, от осложнений умерли 18 заболевших ранее пациента, а выздоровели 824 пациента.

По состоянию на 14 мая «ДНР» подтверждает 35 176 случаев заболевания COVID-19. Из них 28 236 человек выздоровели, летальных случаев — 2615.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За четверг, 13 мая, в Украине выявили 7 562 новых случая коронавируса, что на 749 больше, чем днем ранее. При этом 15 958 человек выздоровели, а 287 умерли.

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