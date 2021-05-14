На Донетчине за сутки подтвердили 455 случаев COVID-19, умерли еще 25 человек

За прошлые сутки, 13 мая, в Донецкой области выявили 445 новых случаев коронавирусной болезни. При этом от осложнений умерли еще 25 человек. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



На сегодня 1 291 больных COVID-19 находятся в стационарах больницах, еще 9 680 пациентов лечатся амбулаторно.



Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 85 491 человек, из них 72 541 выздоровели, умерли 1 979 пациентов.



Первую дозу прививки за прошлые сутки получили 996 человек, вторую дозу – 11 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 39 466 человек.

За четверг, 13 мая, в Украине выявили 7 562 новых случая коронавируса, что на 749 больше, чем днем ранее. При этом 15 958 человек выздоровели, а 287 умерли.