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На Луганщине — 186 заболевших COVID-19 и 5 умерших за сутки

14 мая 2021, 14:03

На Луганщине — 186 заболевших COVID-19 и 5 умерших за сутки

На подконтрольной властям территории подтверждено 186 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли пятеро больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 14, Рубежное — 34, Северодонецк — 67, Беловодский и Белокуракинский районы — по 3, Кормянский — 8, Марковский — 1, Меловской — 4, Новоайдарский, Новопсковский и Старобельский — по 11, Попаснянский и Станично-Луганский — по 6, Сватовский — 2, Троицкий — 5.

Вследствие осложнений умерли 74-летний мужчина из Рубежного; 57-ми и 87-летние женщины из Северодонецка, 82-летняя женщина из Белокуракинского района и 66-летняя женщина из Попаснянского района.

С начала пандемии выявлено 25 095 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 20 994 человека выздоровели, 822 — умерли.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 47,3 (при пороговом 60).

За четверг, 13 мая, в Украине выявили 7 562 новых случая коронавируса, что на 749 больше, чем днем ранее. При этом 15 958 человек выздоровели, а 287 умерли.

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